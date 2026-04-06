Экс-игрок клубов КХЛ: хоккей изменился не в лучшую сторону

Бывший нападающий клубов КХЛ Сергей Шумаков в интервью Спортсу’’ поделился мыслями о современном хоккее.

– Сейчас многие молодые хоккеисты очень дисциплинированные: считают калории, не едят сахар, следят за восстановлением, носят фитнес-браслеты. В ваше время такие встречались?

– Честно – вообще не припомню таких (смеется). Ни десять лет назад, ни даже пять лет назад такого не было, чтобы все массово за собой так следили и ходили с браслетами. Сейчас ребята стали более профессионально относиться к себе.

Но сам хоккей, как мне кажется, изменился не в лучшую сторону. Я не про общий уровень игры, а про мастерство. Сейчас хоккей стал более прямолинейным: много беготни, много бросков, но меньше креатива.

– Все стали очень правильными и отработанными?

– Да. Тебе дают систему, и ты по ней действуешь.

Креативные ребята, конечно, есть, но их немного. В основном сейчас главное – выполнить установку. Не столько важно красиво разыграть момент или придумать что-то нестандартное, сколько быстро вывести шайбу из зоны, вбросить ее вперед, смениться – и все по новой.

– В ваше время было больше импровизации?

– Конечно! Вспомните, сколько тогда было именно креативных хоккеистов.

Хоккей был более комбинационным: больше передач, больше нестандартных решений. Сейчас все во многом превратилось в беготню. Если ты быстро бегаешь, то будешь играть. А раньше нужна была голова и игровое мышление.

– А как вообще формируется это хоккейное мышление?

– Оно точно не в тренажерном зале формируется. Оно появляется через игру, через другие виды спорта – баскетбол, футбол, волейбол.

Все это очень сильно влияет на принятие решений, на понимание пространства, на реакцию. Это все потом переносится и на хоккей.

Мы в челябинской школе, в «Тракторе» постоянно играли в волейбол, в футбол, в баскетбол. Уже потом, когда становишься старше, понимаешь, что нужен зал, нужна отдельная физическая работа. Без этого тоже никуда. Но сейчас, мне кажется, во многих командах от таких вещей уходят – все боятся травм.

Раньше спокойно могли во дворе в футбол побегать, а теперь стараются лишний раз не рисковать, – сказал Сергей Шумаков.