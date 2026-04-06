Плющев критически отнесся к работе арбитров в КХЛ

Плющев о КХЛ: «Морозов отчитывается, что судейство не критикуют. Второй человек смешит, заявив, что Матчу звезд завидуют в НХЛ. С таким «анализом» кризис в лиге будет усугубляться»
Бывший главный тренер сборной России и экс-главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался на тему работы судей в лиге.
– Президент КХЛ (Алексей Морозов – Спортс’‘) радостно отчитывается, что судейство теперь никто не критикует. Второй человек смешит еще больше, вдруг вспомнив зимний Матч звезд и заявив, что ему завидуют даже в НХЛ.
Знаете, с таким «анализом» кризис в нашей лиге будет только усугубляться.
– По судейству с президентом не согласны?
– Послушайте, я устал от этой темы!
Любой профессиональный человек видит огромное количество ошибок, которые идут прежде всего от дилетантских экспериментов в методике арбитража. Нарекания – не просто в каждой серии, а в каждом матче.
Но говорить об этом – бессмысленно, ничего не меняется. Главный судья ведь сразу сказал, что судить в плей-офф будут не по правилам, а по понятиям. Так и происходит.
Не знаю, кто такими заявлениями президента КХЛ подставляет. Неужели он не знает о драконовских штрафах за критику судейства? И адекватен ли человек, который говорит, что его провальным матчам звезд якобы завидуют в НХЛ?
А самое обидное, что на все это фанфаронство впустую тратится время. Которое КХЛ даже в эти дни могла бы потратить на решение реальных проблем, – сказал Владимир Плющев.
