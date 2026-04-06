Ларионов рассказал о посещении матча РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом»

Ларионов о посещении матча «Спартак» – «Локомотив» в РПЛ: «Пришел посмотреть хороший футбол. Сначала делаешь свою работу, а вечером смотришь что-то другое, чтобы переключиться»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал посещение матча 23-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).
«У меня появилось время, и мой товарищ (гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов – Спортс’‘) пригласил меня на матч, поэтому я пришел посмотреть хороший футбол. Шикарная атмосфера, было много людей. Завершил бы я свою пресс-конференцию пораньше ради этого матча? Вы знаете, футбольные матчи проходят в одно и то же время, что и хоккейные. Здесь нет разговора о том, завершил бы или нет, потому что нет разницы во времени. Обычно ты сначала делаешь свою работу, а потом смотришь вечером что-то другое, чтобы переключиться», – сказал Ларионов.
