В «Динамо» прокомментировали слухи о назначении Ротенберга главным тренером

Вопрос о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера московского «Динамо» не ставился.

В то же время решение по главному наставнику Вячеславу Козлову пока не решился.

В нынешнем сезоне московское «Динамо» вылетело в первом раунде Кубка Гагарина от минского «Динамо». Счёт в серии – 1-4.

Контракт главного тренера столичной команды Вячеслава Козлова рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ротенберг – член совета директоров московского «Динамо» с июля 2025 года. Перед ним поставлена задача по развитию детско-юношеского и молодёжного хоккея в системе клуба.

Ранее Ротенберг был главным тренером питерского СКА. В прошлом году его уволили из армейского клуба в связи с недостижением командой спортивных результатов.