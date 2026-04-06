В «Динамо» прокомментировали слухи о назначении Ротенберга главным тренером

В московском «Динамо» опровергли возможное назначение Ротенберга главным тренером
Вопрос о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера московского «Динамо» не ставился.
В то же время решение по главному наставнику Вячеславу Козлову пока не решился.
В нынешнем сезоне московское «Динамо» вылетело в первом раунде Кубка Гагарина от минского «Динамо». Счёт в серии – 1-4.
Контракт главного тренера столичной команды Вячеслава Козлова рассчитан до конца нынешнего сезона.
Ротенберг – член совета директоров московского «Динамо» с июля 2025 года. Перед ним поставлена задача по развитию детско-юношеского и молодёжного хоккея в системе клуба.
Ранее Ротенберг был главным тренером питерского СКА. В прошлом году его уволили из армейского клуба в связи с недостижением командой спортивных результатов.