Тренер «Динамо» заявил, что канадец Пакетт сам виноват в полученной им травме

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что канадский нападающий Седрик Пакетт сам виноват в полученной им травме.

— У Пакетта травма спины, до этого был О'Делл тоже с травмой спины, Игорь Ожиганов пропускал игры из-за спины, у Комтуа как будто бы с этим же проблема… Есть ли в этом система?

— Думаю, надо рассматривать каждого игрока отдельно, системы нет. Некоторые игроки сами виноваты. Седрик Пакетт прошлым летом, как мне стало известно, приехал неподготовленный, у него была травма по окончании плей-офф, летом прошла свадьба. Надо было тренироваться летом и своим здоровьем заниматься. Здесь он начал форсировать подготовку, и травма усугубилась. Это, наверное, ко всем относится. Если есть какие-то проблемы, особенно со спиной, нужно не просто отдыхать, но восстанавливаться и готовиться к сезону.

— То есть именно травмы спины – глобально разные истории?

— Да. Но в основном почему-то так получается: О'Делл, Пакетт, Комтуа, в основном у североамериканцев, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.