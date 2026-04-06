«Авангард» продлил контракт с американским нападающим

Нападающий Эндрю Потуральски продлил контракт с омским «Авангардом» на один сезон, сообщает пресс‑служба клуба.

Новое соглашение 32‑летнего американского хоккеиста с омским клубом рассчитано до донца сезона‑2026/27.

— Очень рады, что удалось достичь соглашения с Эндрю на следующий сезон. Он быстро адаптировался к лиге и стал приносить команде невероятную пользу. Помимо набора очков он хорош на любом участке площадки. Как я говорил раньше, были некоторые нюансы при обсуждении контракта, но они не носили спортивный характер. Эндрю доволен условиями, которые мы создаем в нашей организации. Думаю, что в следующем сезоне он принесет еще больше пользы нашему клубу, — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Потуральски проводит первый сезон в КХЛ. За 72 игры форвард набрал 69 (27+42) очков при показателе полезности «+31». В феврале 2026 года он принял участие в Матче звезд КХЛ.

