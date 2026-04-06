Тренер Никитин высказался о потенциале хоккеистов ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью «Матч ТВ» заявил, что хоккеисты его команды после победы над петербургским СКА в серии первого раунда плей‑офф КХЛ могут еще лучше реализовать свой потенциал.

В серии первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА обыграл СКА со счетом 4–1.

— Серия против СКА получилась для вашей команды, мягко говоря, не самой сложной. Насколько комфортно такое начало?

— В хоккее и конкретно в плей‑офф практически всегда выигрывает не та команда, которая лучше [соперника] играет, а та, которая показывает свою лучшую игру. Нашей задачей в первом раунде было не про серию думать, а про конкретный матч, и про то, как продемонстрировать свою лучшую игру. То же самое и сейчас.

— Можно сказать, что мы до сих пор так и не увидели ЦСКА, который вынужден из себя все доставать и действовать на максимальных мощностях?

— Люди даже не подозревают, каков их максимум, и я сейчас говорю не только про нас. Все хорошие игроки показывают свой лучший хоккей именно весной, а наша задача сделать так, чтобы наша команда состояла именно из лучших игроков, — сказал Никитин в интервью «Матч ТВ».

Во втором раунде плей‑офф ЦСКА сыграет с «Авангардом», первый матч серии состоится в среду в Омске и начнется в 16:30 мск.

