В США создали скульптуру Овечкина из зефира

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал прототипом скульптуры из маршмеллоу на творческом конкурсе PEEPshow в городе Вестминстер в США. Об этом пишет RMNB.

Композиция получила название "Великий Пип". Авторы изобразили хоккеиста в полной экипировке. Рядом со скульптурой установлен ручной счетчик голов Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, который организаторы выставки обновляют после каждой заброшенной шайбы россиянина. Для создания фигуры потребовалось более двух тысяч маршмеллоу.

На данный момент скульптура занимает 17-е место в зрительском голосовании за лучший экспонат конкурса.

В нынешнем сезоне Овечкин провел за "Вашингтон" 77 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 30 результативных передач.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" форвард "Вашингтона" забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.