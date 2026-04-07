Назначен новый главный тренер «Автомобилиста»

«Главным тренером «Автомобилиста» стал Алексей Кудашов. С российским специалистом заключён контракт сроком на два года. Приветствуем Алексея Николаевича Кудашова в «Автомобилисте» и желаем успешной работы у руля нашей команды!» — сказано в сообщении команды.

Кудашов в ноябре 2025 года был отправлен в отставку с поста тренера московского «Динамо», в котором работал с 2021-го. «Автомобилист» вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде, проиграв «Салавату Юлаеву» в серии со счётом 2-4.