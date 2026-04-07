Кучеров достиг отметки в 400 голов в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки в 400 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил свою 400-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС. Юбилейный гол был оформлен в гостевом матче против «Баффало», который закончился со счетом 2:4 не в пользу «Тампы». Кучеров стал восьмым российским хоккеистом, которому удалось преодолеть отметку в 400 голов в истории НХЛ.

До Кучерова подобное достижение оформляли такие звезды, как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Илья Ковальчук, Павел Буре и Алексей Ковалев. В составе «Тампы» Кучеров является вторым по количеству голов, уступая лишь канадцу Стивену Стэмкосу, у которого 555 шайб.

В текущем сезоне Кучеров демонстрирует выдающуюся результативность: в 71 матче он набрал 126 очков, забросив 43 шайбы и отдав 83 передачи. Сейчас россиянин делит первое место в гонке бомбардиров сезона с форвардом «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом, имея идентичные статистические показатели.

Кучерову 32 года, с 2013 года он выступает за «Тампу» и дважды выигрывал с ней Кубок Стэнли – в 2020 и 2021 годах. В 2019 году нападающий был удостоен «Харт трофи» как самый ценный игрок регулярного чемпионата, а также трижды становился лучшим бомбардиром регулярки – в 2019, 2024 и 2025 годах.

