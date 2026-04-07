«Вашингтон» отметил годовщину снайперского рекорда Овечкина

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" отметил годовщину с того момента, как Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Клуб в соцсетях опубликовал пост, посвященный матчу против "Нью-Йорк Айлендерс", который состоялся 6 апреля 2025 года. В той встрече Овечкин забросил 895-ю шайбу и превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).

"Ровно год назад погоня была завершена", - говорится в сообщении.

Также на выставке PEEPshow, которая проходит в городе Вестминстер, была представлена скульптура Овечкина, сделанная из маршмеллоу. Для ее создания использовали более двух тысяч единиц кондитерского изделия.

К этой скульптуре прилагается счетчик, на котором указано количество заброшенных шайб российским форвардом.