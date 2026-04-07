Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о будущем Гусева в клубе

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о ситуации с будущим форварда Никиты Гусева.

33-летний хоккеист отыграл за бело-голубых три последних сезона. Срок действия его контракта с клубом истекает 31 мая.

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 55 (17+38) очков в 60 играх, в 4 матчах Кубка Гагарина добавил 2 (1+1) балла.

- Какова судьба Никиты Гусева?

– У нас еще есть время. Мы ценим его как игрока и понимаем, что он сделал для организации.

Не можем рассказать все подробности, трансферная кампания требует тишины. Скоро вы все узнаете, – сказал Сушко.