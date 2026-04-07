«Трактор» ждут большие изменения в составе

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что команду ждут большие изменения в составе.

Во вторник проходит итоговая пресс‑конференция «Трактора», посвященная подведению итогов сезона. Челябинская команда в серии первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ проиграла «Ак Барсу» со счетом 1–4.

— Работа на рынке ведется, анализируем точки роста. Краеугольный камень — игра вратаря. Рассматриваем разные варианты, в том числе с привлечением иностранного голкипера.

— С кем продолжите сотрудничество?

— С большой долей вероятности расстанемся со всеми легионерами. Будем искать новых на эти позиции. Скорее всего, не продлим Жаркова. Как Коршков сыграл плей‑офф, тоже вызывает много вопросов, — передает слова Волкова корреспондент «Матч ТВ».

