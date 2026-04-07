Главный тренер «Трактора» рассказал, с какой задачей пришел в клуб

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков заявил, что ставит перед собой самые высокие задачи на своем посту.

Челябинская команда в серии первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ проиграла «Ак Барсу» со счетом 1–4. Корешков возглавил «Трактор» по ходу сезона после ухода Бенуа Гру.

— Почему не пробовали разводить снайперов по звеньям, балансировать состав в плей‑офф?

— К концу регулярки определились четко, кто с кем играет по тройкам. Команда выглядела неплохо, особенно в последних десяти матчах. Свой выбор остановили на тройке лидеров Ливо‑Григоренко‑Кравцов. Здорово играли в атаке, но в обороне не было идеальной тройки. Не бывает, чтобы команда одинаково классно играла в атаке, и в обороне. Хочется, чтобы было лучше, тем более у нас были классные моменты, всё могло повернуться в другую сторону.

— Почему Коршков и Кадейкин мало играли в плей‑офф?

— Была притирка, где‑то присматривались к нападающим. В плей‑офф уже нет лимита времени, чтобы кого‑то пробовать. Игровое время было четко разделено, и это нормально. Много матчей играли в три звена, это было необходимо, да и соперник под нас подстраивался. Для ребят это было хорошее игровое время, в меньшинстве здорово играли, в большинстве тоже неплохо.

— Как оцените сезон для себя?

— Вся моя работа в качестве главного тренера — три месяца. До этого я был помощником, но все команды, где работал, боролись за Кубок Гагарина. Я и сюда пришел только с этой задачей. Оценивать весь сезон не имею права, заступил на вахту с конца декабря, могу только за этот промежуток говорить. Работу провели хорошо, встряхнули команду, усилили учебно‑тренировочный процесс, подняли физику, начали подбирать тройки. Не хватило, как всегда, времени.

— Что не получилось с «Ак Барсом»?

— Только результат не получился. Если отмотать назад, у нас была концовка регулярки хорошая, выстроил всё правильно, но пошли травмы. У нас был Мыльников первым номером, его готовили, но без него у нас не было основного вратаря. Николаев здорово играл, но не хватило ротации в том числе. Мыльников был бы в старте, в третьем‑четвертом матче мог выйти Николаев, как это сделал «Ак Барс». Не хватило линии защиты, Дронов не сыграл ни одного матча. Без основного защитника тяжело, он был бы усилением для нас. Много игроков играли с травмами, тот же Кравцов играл весь перемотанный, на уколах, Телегин получал средней степени тяжести травмы. Были бы чуть посвежее, результат был бы другой.

— Когда команда возьмет Кубок, если вы останетесь?

— Ключевой вопрос — если. Я не могу ответить на вопрос, у меня контракт до 31 мая, дальше — обсуждение с руководством, — передает слова Корешкова корреспондент «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.