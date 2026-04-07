Хоккеист «Сочи» выйдет на рынок свободных агентов

Нападающий «Сочи» Даниил Сероух выйдет на рынок свободных агентов КХЛ, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Контракт хоккеиста с южанами рассчитан до 31 мая.

Отмечается, что к 28-летнему форварду есть серьезный интерес со стороны нескольких клубов.

В этом сезоне Сероух набрал 32 (12+20) очков в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ, разделив с Матвеем Гуськовым (32) лидерство в гонке бомбардиров клуба.

В общей сложности за три сезона в команде Сероух записал на свой счет 80 (37+43) баллов в 158 играх.