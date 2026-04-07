Хоккеист «Сочи» выйдет на рынок свободных агентов

Сероух выйдет на рынок свободных агентов – есть интерес нескольких клубов. Форвард набрал 80 очков в 158 матчах за три сезона в «Сочи»
Нападающий «Сочи» Даниил Сероух выйдет на рынок свободных агентов КХЛ, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Контракт хоккеиста с южанами рассчитан до 31 мая.
Отмечается, что к 28-летнему форварду есть серьезный интерес со стороны нескольких клубов.
В этом сезоне Сероух набрал 32 (12+20) очков в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ, разделив с Матвеем Гуськовым (32) лидерство в гонке бомбардиров клуба.
В общей сложности за три сезона в команде Сероух записал на свой счет 80 (37+43) баллов в 158 играх.
