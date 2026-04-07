Тренер СКА высказался насчет возможного введения Fan ID в КХЛ

Главный тренер питерского СКА Игорь Ларионов высказался насчет возможного введения Fan ID в КХЛ.

«Честно говоря, я не вижу разницы: с Fan ID или без него. У меня он есть. Я прихожу на футбольный матч и смотрю. Проблемы не вижу никакой абсолютно», — сказал Ларионов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что система Fan ID может появиться в КХЛ.

СКА досрочно завершил нынешний сезон и остановился в 1/8 финала Кубка Гагарина. Питерская команда уступила ЦСКА со счетом 1-4 в серии.

В регулярном чемпионате КХЛ питерские армейцы, набрав после 68 матчей 81 очко, заняли 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Впервые систему идентификации болельщиков Fan ID (карту болельщика) ввели в России на Кубке конфедераций 2017 года, а затем использовали на чемпионате мира по футболу в 2018 году.