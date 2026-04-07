Заварухин покинул пост тренера "Автомобилиста"

Николай Заварухин покинул пост главного тренера екатеринбургского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда из Екатеринбурга со счетом 2-4 в серии проиграла уфимскому "Салавату Юлаеву".

Заварухину 51 год. Он возглавлял "Автомобилист с 2021 года. В сезоне-2023/24 команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, что является ее лучшим результатом в истории КХЛ. Ранее Заварухин работал главным тренером новосибирской "Сибири".