В США создали сладкого Овечкина

В США создали скульптуру российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина из маршмеллоу. Об этом сообщает RMNB.

Объект был сделан во время творческого конкурса PEEPshow в Вестминстере и получил название «Великий Пип». Скульптура изображает Овечкина в полной амуниции. Отмечается, что для создания композиции скульпторы использовали более двух тысяч маршмеллоу.

1 апреля Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Теперь их отделяет девять шайб. В апреле 2025-го россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. Он играет за команду с 2005-го.