«Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина

Омский «Авангард» одержал победу над московским ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей‑офф КХЛ.

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Дубль сделал Константин Окулов, один гол забил Майкл Маклауд.

В середине первого периода защитник омичей Семен Чистяков не смог продолжить игру после силового приема хоккеиста гостей Клима Костина. После столкновения Чистяков упал на лед, держась за колено правой ноги. Игрок смог покинуть лед только при помощи партнеров и врачей. Счет в серии до четырех побед стал 1–0 в пользу «Авангарда». Следующий матч между командами пройдет 10 апреля в Омске.

Прямые трансляции матчей плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.