Овечкин обратился к участникам ЧР по хоккею среди глухих

Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, нападающий и капитан клуба "Вашингтон" Александр Овечкин в видеобращении пожелал успеха участникам чемпионата России по хоккею среди глухих, который во вторник начался в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Желаю вам удачи и успеха! Тренируйтесь, вы большие молодцы, мы болеем и переживаем. Вы все самые лучшие" - сказал Овечкин в видеообращении.

Спортсменов также поприветствовали победители Олимпийских игр по хоккею Павел Дацюк и Иван Телегин.

"Дорогие хоккеисты, я вам желаю наслаждаться моментом и игрой. Покажите высокий уровень игры, всем победы и удачи", - сказал Телегин.

Дацюк в разговоре с журналистами сообщил, что ранее играл против команды глухих спортсменов.

"Эти ребята играют с большим желанием, всегда хотят победить - вот такие у меня воспоминания от них, было достаточно тяжело играть. Главная особенность адаптивного хоккея в том, что игрокам тяжело свисток судьи слышать, поэтому здесь лампочки горят и свет подают. А так на льду хоккей один - это один общий язык, и когда начинаешь играть, то все забывается, и ты даже не понимаешь, что такая игра чем-то отличается", - поделился Дацюк.

Соревнования проходят на "Дацюк-Арене" и завершатся 15 апреля, участие в них принимают команды из шести регионов РФ.