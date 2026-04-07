Тренер «Автомобилиста» поделился мыслями о нападающем Спронге

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов поделился мыслями о форварде Дэниэле Спронге.

© Sports.ru

Сегодня Екатеринбургский клуб подписал с 54-летним тренером соглашение на два года. Кудашов сменил Николая Заварухина во главе команды.

– Кого вы видите своими помощниками?

– Мы вместе с руководством подбираем кандидатов. Понадобится время, чтобы мы все взвесили, проанализировали и назначили. Пока ни одну фамилию не назову. Их просто пока нет.

– Кого из игроков вы видите лидерами нового «Автомобилиста»?

– Я одного точно не назову. И не буду сейчас вдаваться. Я еще не совсем компетентен, и со стороны судить не хочу. Но там отличный состав.

При этом однозначно будут и новые игроки. Хотя большая часть хоккеистов останется. Отказаться от игроков легко. А найти других тяжело.

Будет ли у меня функция помогать еще и в трансферах, пригласить кого-то из московского «Динамо»? Такая возможность есть. Естественно, мы все вместе обсуждаем с руководством. Но и у меня есть свой голос.

– Сможете сработаться с Дэниэлем Спронгом?

– Поживем – увидим. Но Спронг для нашей лиги – звездный хоккеист. Понятно, что простых людей среди звезд нет. Но время покажет.

– Как решите вопросы с бытом?

– Ой, пока даже не знаю. На месте разберемся. У меня огромный опыт, как жить в других городах – еще со времен, когда я был игроком. Вот здесь точно не пропаду.

– Вы соскучились по тренерской работе за несколько месяцев паузы?

– Я не устал от работы. Меня убрали из «Динамо» в тот момент, когда сезон только набирал ход. У меня все было хорошо и морально, и физически. Отдыхать мне было не от чего.

Появилось больше свободного времени, но я его проводил с детьми. Так же тренировал, выходил на лед. Не сильно что-то поменялось. Да, было поспокойнее, не надо за команду переживать. А так я находился в комфортной обстановке, – сказал Кудашов.