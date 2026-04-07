«Нефтехимик» расторг контракт с американским защитником

Нижнекамский «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с американским хоккеистом Джозефом Душаком, сообщает пресс‑служба клуба.

© КХЛ

Душак перешел в «Нефтехимик» из «Шанхайских Драконов» по ходу текущего сезона. Всего за нижнекамцев 28‑летний защитник провел 23 матча, в которых отдал пять результативных передач.

В КХЛ Душак также выступал за череповецкую «Северсталь» и минское «Динамо».

