Российский хоккеист Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», сообщает журналист Том Гулитти в своих соцсетях.

Овечкину и вратарю Чарли Линдгрену был предоставлен плановый отдых.

Овечкин является воспитанником «Динамо». Хоккеист играл за московский клуб в сезоне 2012/13, после чего выступал исключительно в составе «Кэпиталз».

В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 78 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 30 результативных передач.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет с «Торонто». Матч состоится 9 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 2.30 по московскому времени.