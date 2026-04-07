В ХК «Сочи» подтвердили участие в следующем сезоне КХЛ

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Вадим Покотило подтвердил участие сочинского клуба в следующем сезоне КХЛ.

«В первую очередь выражаю слова благодарности РЖД и другим спонсорам за поддержку в столь тяжёлые времена. По итогам сезона мы заняли не то место, на которое рассчитывали, задачи не выполнили. К тому же были переносы и доигровки. Сейчас, после сезона, мы на правильном пути, подвели предварительные итоги и понимаем, куда нам двигаться дальше.

– Какое будущее у команды?

– Нечего добавить к словам президента лиги Алексея Морозова, который объявил на всю страну об участии «Сочи» в следующем чемпионате.

– Какой дальнейший вектор развития у клуба?

– В идеале – это иметь сплав опытных игроков и молодёжи. Мы планируем, что у нас будет молодая и быстрая команда, которая будет играть в атаке. Также должны быть ветераны, у которых молодёжь будет учиться. Нам нужен современный, динамичный хоккей, — цитирует Покотило пресс-служба клуба.