Белорусский хоккеист рассказал о дебюте в НХЛ в звене с Овечкиным

19-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас высказался о дебютном матче в НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:0). Белорусский форвард отметился результативной передачей и начал матч в стартовой пятёрке с братом Алексеем Протасом и Александром Овечкиным. После первой смены Овечкина в этом звене сменил Том Уилсон.

«Когда мечтал об этом, думал, что нас с братом, наверное, выберут на драфте в один клуб. Когда это произошло, это было что-то такое, что не укладывалось у меня в голове. И когда я играл в АХЛ в этом сезоне, конечно, думал, чтобы сыграть вместе с братом в НХЛ. Так рад, что моя мечта сбылась. Было невероятно начать матч в звене с братом и Ови. Когда ребята прочитали стартовый состав, и я услышал своё имя, брата и Большого Парня, немного занервничал и задрожал. Это было особенное событие. После этой смены ни на секунду не мог поверить своим глазам. Это запомнится на всю жизнь и будет тем, о чём буду рассказывать своим детям. Для меня это очень, очень важно», — цитирует Протаса пресс-служба клуба.