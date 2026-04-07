Мичков оштрафован на две тысячи долларов за симуляцию в матче НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оштрафован на две тысячи долларов за симуляцию в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса», сообщает пресс‑служба лиги.

Мичков получил штраф за инцидент в игре против «Коламбуса» 24 марта. Ранее россиянин был предупрежден за подобный эпизод во встрече с «Баффало» 3 декабря.

В текущем сезоне 21‑летний Мичков провел за «Филадельфию» 76 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 26 результативных передач.