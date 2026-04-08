Нападающий Слепышев покинет «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев с высокой вероятностью покинет клуб. Основным претендентом на 31‑летнего форварда называется «Автомобилист».

Слепышев защищает цвета бело‑голубых с 2024 года. В сезоне‑2025/26 он провел 62 матча и набрал 27 очков — 9 голов и 18 результативных передач, что в среднем составляет около 0,44 очка за игру. В розыгрыше Кубка Гагарина нынешнего сезона на его счету четыре игры, в которых результативных действий не зафиксировано.

«Динамо» завершил выступление в плей‑офф на первом раунде, уступив минскому «Динамо» со счетом 0–4 в серии.

«Автомобилист» финишировал четвертым в Восточной конференции, набрав 84 очка за 68 матчей. Екатеринбургский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Салавату Юлаеву» со счетом 0-4.

Ранее «Автомобилист» возглавил Алексей Кудашов, который был уволен из «Динамо» 16 ноября 2025 года.