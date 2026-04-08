«Оттава» уверенно победил «Тампу». Кучеров набрал 1 очко

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 состоялся матч между командами «Оттава Сенаторз» и «Тампа‑Бэй Лайтнинг», проходивший на льду Канадиен Тайр‑центра в Оттаве. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

За «Оттаву» шайбы забросили Джордан Спенс, Фабиан Зеттерлунд, Джейк Сандерсон — два гола, Тим Штюцле и Шейн Пинто. Российский защитник Артем Зуб очков не набрал. Показатель полезности игрока составляет «+1».

В составе «Тампы‑Бэй» голы на свой счет записали Ник Пол и Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров в этой игре отметился результативной передачей. Вратарь Андрей Василевский эту игру провел на скамейке запасных.

«Тампа-Бэй» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 102 очка в 78 матчах. «Молнии» уже гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ.

«Оттава» идет на седьмой строчке Востока. У канадского клуба 92 очка за 78 игр. «Сенаторз» попадают в плей-офф через Wild card.