Ничушкин признан первой звездой матча НХЛ «Сент‑Луис» — «Колорадо»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент‑Луис Блюз».

Игра состоялась в Сент‑Луисе, «Колорадо» одержал победу со счетом 3:1. Ничушкин забросил две шайбы, на его счету 47 (17+30) очков в 67 матчах сезона.

Второй звездой матча признан автор единственной шайбы «Блюз» форвард Роберт Томас, замкнул тройку нападающий «Эвеланш» Мартин Нечас.

«Колорадо» набрал 112 очков и лидирует в Западной конференции и в общем зачете регулярного чемпионата. «Сент‑Луис» (78 очков) находится на 12‑й позиции Запада.