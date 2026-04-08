Александр Никишин установил рекорд клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» в 21 веке

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 состоялся матч между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз», который прошел в Роли и завершился победой хозяев в овертайме со счетом 6:5.

В этой встрече российский защитник «Каролины» Александр Никишин сделал результативную передачу; этот ассист довел его сезонную статистику до 31 очка, в том числе 11 заброшенных шайб и 20 голевых передач. Такие показатели сделали Никишина самым результативным защитником‑новичком «Каролины» в 21 веке.

По историческим данным франшизы это второй лучший показатель среди дебютантов‑защитников: выше стоит только результат Брэда Шоу, набравшего 35 очков (3+32) в сезоне-1989/90, когда команда еще выступала под названием «Хартфорд Уэйлерс».

Никишин перешел в «Каролину» из петербургского СКА в апреле 2025 года. Защитник был капитаном армейского клуба.