Экс-хоккеист Артюхин высказался о втором раунде плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» будет фаворитом в серии плей‑офф КХЛ с «Ак Барсом», но у белорусского клуба могут возникнуть проблемы, заявил в интервью «Матч ТВ» бывший хоккеист сборной России Евгений Артюхин.

Минское «Динамо» встретится с «Ак Барсом» во втором раунде плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Первый матч серии пройдет в четверг в Минске и начнется в 19:30 (мск).

— Серия минского «Динамо» и «Ак Барса», пожалуй, самая непредсказуемая во втором раунде. Чего стоит ждать от этого противостояния?

— Я бы назвал Минск фаворитом. Все‑таки в плане атаки эта команда мощнее играет. Но в целом серия будет равной, всё будут решать нюансы. Я опасаюсь того, что у «Динамо» что‑то может пойти не так. Потому что их главный тренер Дмитрий Квартальнов в стрессовых ситуациях принимает неправильные решения, — как бы это на команде не сказалось.

— Многие считают «Динамо» командой одного звена, связка Энэс ‑ Пинчук ‑ Лимож набрала сумасшедший ход. Действительно ли главный рецепт для победы в серии «Ак Барса» — необходимость закрыть именно это сочетание?

— Я с этим не согласен. В «Динамо» есть молодые перспективные ребята, которые показывают хороший результат и забрасывают шайбы. Есть еще и Мороз, и Вадим Шипачев хорошо выглядит. Так что Минск — точно не команда одного звена.

— Гатиятулин проводит второй сезон во главе «Ак Барса». Можно сказать, что команда вышла на свой пик, и если не будет результата в этом сезоне, ее ждет перестройка?

— Скорее всего, да. Таким командам нужен результат. Пока в финале «Ак Барс» мы не видели. Есть над чем задуматься, бюджет тоже есть, надо будет пересмотреть состав команды. Потому что когда игроки долго находятся в одном клубе, мотивация затухает. Понятно, что от команды ждут, чтобы она была в лидерах, — сказал Артюхин в интервью «Матч ТВ».

