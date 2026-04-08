Российский защитник «Флориды» выбыл до конца сезона

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ-2025/26 с «Монреаль Канадиенс» (3:4 по буллитам) российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов получил перелом пальца, в результате чего его участие в сезоне завершилось. Ранее в этом сезоне он уже перенес перелом носа и выступал в специальной защитной маске.

Куликов стал третьим игроком «Пантерз» за последние несколько недель, чей сезон досрочно завершился именно из‑за перелома пальца: у Эвана Родригеса такой перелом зарегистрирован 26 марта, у Аарона Экблада — 31 марта.

В текущем сезоне Куликов провел 19 матчей — после первоначальной травмы верхней части тела, полученной 9 октября, он долго восстанавливался. За всю карьеру в НХЛ на его счету 247 очков (50 голов и 197 передач) в 1 037 сыгранных матчах. «Флорида» перед окончанием регулярного чемпионата должна провести ещё четыре игры. В плей-офф команда не попала.