Гендиректор «Динамо» поделился информацией о состоянии здоровья нападающего

Гендиректор «Динамо» о здоровье Михеева: «Артем не может продолжать карьеру, такой пресс-релиз врачей. Он сказал, что по-новому начнет обследования»
Генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко поделился информацией о состоянии здоровья Артема Михеева. 30-летний нападающий пропустил сезон из-за проблем с сердцем.
«Весь сезон прикладывали усилия, чтобы он вернулся в состав. На данный момент пресс-релиз врачей такой, что он не может продолжать карьеру. Недавно я с ним встретился, и он сказал, что по-новому начнет проходить обследования», – сказал Сушко.
