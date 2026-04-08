Овечкин ответил, когда примет решение о завершении или продолжении карьеры

Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что примет решение о завершении или продолжении профессиональной карьеры летом 2026 года.

Контракт 40‑летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца текущего сезона.

— Ты демонстрируешь поразительную стабильность, снова забив 30 голов. Как тебе удается сохранять любовь к игре после стольких лет?

— Когда ты что‑то любишь, ты делаешь это от души, понимаешь. Я люблю играть в хоккей. Люблю забивать голы.

— Алекс, ходит много слухов о том, станет ли этот сезон для тебя последним. Ты уже принял решение?

— Пока нет. Мы примем решение летом. Мне нужно поговорить с семьей, с Тедом (Леонсисом), летом мы должны принять решение.

— Что для тебя является самым важным фактором при принятии этого решения?

— Что касается здоровья, в сентябре мне исполнится 41 год, так что нужно подходить к этому с умом, — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».

Сейчас у Овечкина 928 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей‑офф у него 1005 шайб, это второй показатель после Уэйна Гретцки (1016).

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года и в 2018‑м стал обладателем Кубка Стэнли.