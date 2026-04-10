Рыбин рассказал, за счет чего ЦСКА может навязать борьбу «Авангарду»

Хоккеистам ЦСКА необходимо чаще бросать по воротам «Авангарда» и создавать трафик на чужом пятаке, чтобы навязать сопернику борьбу в плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ, заявил «Матч ТВ» бывший нападающий омского клуба Максим Рыбин.

© ХК ЦСКА

В среду «Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей‑офф КХЛ со счетом 3:0. В первом периоде защитник омской команды Семен Чистяков после столкновения с форвардом армейцев Климом Костиным получил повреждение, не смог самостоятельно покинуть площадку и больше на льду не появлялся.

— В первом матче серии ЦСКА без какой бы то ни было агрессии всухую уступил «Авангарду». Что нужно поменять команде Никитина, чтобы навязать борьбу?

— Вы всё правильно сказали. Нужно больше бросать, чаще идти на пятак, туда, где больно, стараться первыми открывать счет. Угрозы от ЦСКА было мало, а много было возни и толкотни. Всё‑таки когда ЦСКА забивает первым, он играет совершенно по‑другому и совершенно точно умеют играть первым номером.

— Как оцените силовой прием Костина на Чистякове? Буше считает это грязным ударом коленом.

— Я бы не сказал, что это подленький прием. Просто судьи дали доиграть, отнеслись нормально. По‑хорошему, Чистякову нужно было в сторону уходить или принимать удар на себя. Ни одно, ни второе он не сделал, поэтому есть травма, — сказал Рыбин корреспонденту «Матч ТВ».

Следующий матч команды проведут в пятницу. Игра пройдет в Омске и начнется в 16:30 (мск).

Прямые трансляции матчей плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.