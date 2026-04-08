«Локомотив» победил «Салават Юлаев» в первом матче серии Кубка Гагарина

В Ярославле прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 1:0. Счёт в серии – 1-0 в пользу железнодорожников.

В первом периоде команды голов не забили. На 18-й минуте второго периода Максим Шалунов с передач Рушана Рафикова и Максима Берёзкина забросил шайбу в составе «Локомотива».

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.