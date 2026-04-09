40-летний Овечкин не забил в четвёртой игре подряд

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в четвёртом матче регулярного чемпионата НХЛ подряд.

«Вашингтон» обыграл «Торонто» со счетом 4:0 в гостевом поединке. Российский нападающий результативными действиями не отметился.

Сегодняшний матч стал для Овечкина 1570-м матчем в регулярных чемпионатах НХЛ — среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1574 встречи).

В нынешнем сезоне Овечкин забил 31 гол и отдал 30 результативных передач.

На данный момент в регулярных чемпионатах НХЛ у 40‑летнего Овечкина 928 заброшенных шайб. С учетом плей‑офф это второй показатель после канадца Уэйна Гретцки (1016) — у россиянина 1005 голов.