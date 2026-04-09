Гол Подколзина помог «Эдмонтону» обыграть «Сан‑Хосе»

«Эдмонтон» победил «Сан‑Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

© Соцсети

Встреча в Сан‑Хосе завершилась со счетом 5:2. У «Эдмонтона» гол забил российский нападающий Василий Подколзин.

Хет‑трик оформил Коннор Макдэвид. Еще один гол на счету Джека Рословика. У «Сан‑Хосе» отличились Маклин Селебрини и Кифер Шервуд.

«Эдмонтон» набрал 90 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. «Сан‑Хосе» (81 очко) — идет десятым.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Голы: Селебрини, 4:27 (бол.). Шервуд, 24:37. — Макдэвид, 6:18 (бол.), 25:53, 34:13. Подколзин, 18:38 (бол.). Рословик, 23:33 (бол.).