«Адмирал» продлил контракт с защитником

«Адмирал» из Владивостока объявил на сайте о продлении контракта с хоккеистом Никитой Ефремовым.

Новое соглашение с 24‑летним защитником рассчитано до конца сезона‑2027/28 и носит односторонний характер.

Ефремов перешел в «Адмирал» в результате обмена с московским «Спартаком» в январе. В составе команды он провел 19 матчей и набрал 4 (3+1) очка. Всего в активе защитника 36 матчей в текущем сезоне и 6 (3+3) набранных очков.

«Адмирал» по итогам регулярного розыгрыша Фонбет Чемпионата КХЛ с 52 очками занял 11‑е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пройти в плей‑офф.

Прямые трансляции матчей плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.