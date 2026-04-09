Российский вратарь «Торонто» впервые сыграет в матче НХЛ с первых минут

Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые сыграет в матче НХЛ с первых минут
Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов впервые сыграет в матче НХЛ с первых минут.
Главный тренер команды Крэйг Беруби сообщил, что Ахтямов примет участие в матче с «Айлендерс», который пройдет в ночь с 9 на 10 апреля.
В матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (0:4) голкипер «Торонто» Энтони Столарц получил повреждение в первом периоде – его заменил Джозеф Уолл.
«Сейчас он [Ахтямов] играет хорошо. Он настоящий боец. У него очень быстрая реакция. Он чертовски конкурентоспособен, чувак. Мне очень нравится этот парень», – сказал Беруби.
