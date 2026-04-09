Губернатор Хабаровского края: «Амур» нас разочаровывает

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что «Амур» не смог выполнить поставленную задачу на сезон Фонбет Чемпионата КХЛ, однако отметил, что сокращать финансовую поддержку клуба не планируется.

По итогам регулярного чемпионата «Амур» с 60 очками занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей‑офф.

— Команда поднялась в (общей) турнирной таблице с 22‑го места на 17‑е. Но задачу клубу я ставил другую: выйти в плей‑офф. И она не выполнена. Из положительного могу отметить: команда хорошо работает с подрастающим поколением. «Амур» проводит отличные мастер‑классы для детей в городах и отдаленных поселках края. У «Амура» замечательные болельщики — в арене постоянные аншлаги, люди поддерживают свою команду. Но клуб нас разочаровывает. Меры поддержки «Амура» мы снижать не будем. Но моя позиция такая: будет результат — будем меры поддержки наращивать. Это главное условие. Все жители Хабаровского края ждут от команды результат в следующем сезоне, — написал Демешин в Telegram‑канале по итогам встречи с хоккеистами и руководством «Амура».

