Экс-нападающий сборной поделился ожиданиями от серии «Авангарда» и ЦСКА

Бывший форвард сборной России и клубов FONBET КХЛ Евгений Артюхин поделился ожиданиями от серии «Авангарда» и ЦСКА.

В среду «Авангард» обыграл ЦСКА со счетом 3:0 в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– И «Авангард», и ЦСКА в этом сезоне впечатляют своими действиями в обороне. От их пары, наверняка, ждете вязкого плей-оффовского хоккея во втором раунде?

– Мне самому интересно, кто тут победит. Сейчас даже сказать по этому поводу особо нечего. Понятно, что все будут решать нюансы и дисциплина. Так что пока даже не знаю, что ожидать. Конечно, если судить по таблице, то «Авангард» – фаворит. Но я считаю, что в этом противостоянии равные силы, бюджет у команд одинаковый, у обоих клубов есть хорошие игроки, два сильных тренера. Так что серия будет очень интересной.

– Серия «Авангарда» с «Нефтехимиком» удивила в первую очередь тем, что в большей части игр была очень равная борьба, несмотря на то, что перед началом плей-офф омская команда называлась безоговорочным фаворитом. Как думаете, почему так произошло?

– Тут нужно отдать должное «Нефтехимику», они дали бой, из-за этого Омск столкнулся со сложностями. Тут дело не в том, что «Авангард» – слабая команда, или у них что-то не так пошло. Просто «Нефтехимик» дал бой, хорошо выглядел. Дал всем понять, что не такая уж и идеальная команда из Омска, у нее тоже есть слабые стороны, ее может моментами затрясти. Так, что мы все увидели, что пока нельзя сказать, что «Авангард» – мощная, чемпионская команда. Там есть свои минусы, на которые можно надавить.

– Кроме того в этой серии было много трэш-тока, в том числе и со стороны игроков «Авангарда». Как считаете, это идет на пользу команде?

– Мы видим, что по крайней мере на результате серии с «Нефтехимиком» это не сказалось. Главное, чтобы это команде и ребятам не мешало. А вообще это только подогревает интерес болельщиков в том числе и продаже билетов способствует. Главное, просто рамки не переходить хоккеистам.

– ЦСКА начал играть в хоккей нормального уровня только ближе к концу регулярного чемпионата. При этом мы по прошлым сезонам помним, что Никитин никогда не претендует на Кубок в первый сезон после прихода в новую для себя команду. Этот ЦСКА может стать исключением?

– Сложно сказать, все может произойти, но главное, что прогресс есть. Да, в начале сезона ЦСКА вообще не показывал той игры, которую ждали от команды. Но под конец сезона ЦСКА нашел свою игру, видимо хоккеисты привыкли к требованиям тренера. Не все игроки команды были готовы играть в рамках, которые ставил тренерский штаб, было сложно адаптироваться и перестроиться под новые требования. Теперь видимо, адаптация прошла. Сможет ли команда в первом сезоне претендовать на Кубок? Никто ни от чего не застрахован. Все может случиться, – сказал Артюхин.