Стали известны впечатлившие отца Маска вещи в России

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что отец Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск был впечатлен спортивной инфраструктурой России. Его слова приводит РИА Новости.

Ротенберг отметил, что Маск-старший посещал спортивные события в США, так что мог сравнивать. «Он впечатлен, что такие замечательные спортивные комплексы в России, инфраструктура по времени», — добавил он.

Ранее Эррол Маск сравнил уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Маск-старший заявил, что уровень игры в КХЛ очень высокий, так что его можно сравнить с матчами в НХЛ.

В апреле Эррол Маск вновь посетит Россию. Он посетит мероприятие, посвященное криптовалютам и Web3.