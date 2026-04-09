«Металлург» с минимальным преимуществом одолел «Торпедо»

В Ярославле прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3. Счёт в серии – 1:0 в пользу уральского клуба.

© Чемпионат.com

В составе «Металлурга» голы на свой счёт записали Даниил Вовченко, Владимир Ткачёв, Данила Паливко, Никита Михайлис. У «Торпедо» шайбы забросили Владислав Фирстов (дубль), Василий Атанасов.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 11, 11, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.