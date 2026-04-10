Капризов установил абсолютный рекорд «Миннесоты» по числу дублей

Оформив дубль в матче против «Далласа», российский нападающий провел 42-ю игру с двумя голами за клуб «Миннесота Уайлд» и превзошел достижение Мариана Габорика.

© Соцсети

Российский легионер отличился на 20-й и 27-й минутах гостевой встречи регулярного чемпионата NHL, передает РИА Новости.

В итоге Капризов провел 42-ю игру с двумя и более голами, обойдя словака Мариана Габорика с его 41 матчем.

Несмотря на результативность нападающего, клуб уступил соперникам со счетом 4:5.

По итогам противостояния россиянина признали второй звездой вечера. В текущем сезоне спортсмен набрал 89 очков в 77 встречах, забросив 45 шайб и отдав 44 передачи. Он занимает четвертое место в снайперской гонке, уступая Коннору Макдэвиду, Коулу Кофилду и Натану Маккиннону.

Поражение прервало серию из четырех побед «Миннесоты», оставив команду на третьем месте Центрального дивизиона со 102 очками. «Даллас Старз» набрал 106 баллов и располагается строчкой выше. Соперники встретятся в первом раунде плей-офф турнира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2026 года россиянин стал лучшим снайпером в истории команды. В апреле гол нападающего вывел клуб в плей-офф турнира.

До этого хоккеист принес «Миннесоте» победу в овертайме над «Детройтом».