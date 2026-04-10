Две передачи Панарина помогли помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Ванкувер»

«Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в ночь на арене «Крипто.ком-Арена» и завершился со счетом 4:1.

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил Адриан Кемпе, также отличились Йоэль Армиа и Тревор Мур. Российский нападающий Артемий Панарин реализовал две результативные передачи. Голкипер Антон Форсберг отразил 24 броска из 25.

У «Ванкувер Кэнакс» единственную шайбу забросил Маркус Петтерссон.

