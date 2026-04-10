«Юта» Сергачева впервые вышла в плей‑офф НХЛ

Клуб «Юта Маммот» впервые пробился в плей‑офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В четверг «Юта» на своем льду одержала победу над «Нэшвиллом» со счетом 4:1. Команда из Солт‑Лейк‑Сити набрала 90 очков и занимает четвертое место в таблице Западной конференции. За «Юту выступает российский защитник Михаил Сергачев.

Ранее в плей‑офф в нынешнем сезоне вышли «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Каролина», «Баффало», «Монреаль», «Тампа» и «Питтсбург».

«Юта» была основана в 2024 году и в прошлом сезоне дебютировала в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Юта Маммот» (Солт-Лейк-Сити) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Ямамото, 14:26. Шмальц, 25:35 (бол.). Крауз, 43:03. Гюнтер, 46:05. — Хаула, 50:22 (бол.).