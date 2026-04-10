Вратарь СКА подпишет контракт новичка с «Филадельфией»

Вратарь СКА Заврагин подпишет контракт новичка с «Филадельфией» (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, голкипер СКА Егор Заврагин подпишет контракт новичка с «Филадельфией».
20-летний россиянин провел 12 матчей в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, отражая в среднем 91,9% бросков. В сезоне-2024/25 на его счету была 41 игра за СКА с учетом плей-офф.
«Филадельфия» выбрала Заврагина под общим 87-м номером на драфте НХЛ-2023.
Погребняк не считает матч «Зенита» и «Краснодара» чемпионским: «Еще 6 туров, команды будут терять очки. Отрыв увеличится до 4 очков в случае победы «быков», но это ничего не гарантирует»
Вратарь СКА Заврагин подпишет контракт новичка с «Филадельфией» (Артур Хайруллин)
Анатолий Карпов: «Кризис в российских элитных шахматах глубокий. Но в течение трех-четырех лет мы можем вернуть утраченные позиции»
Погребняк не считает матч «Зенита» и «Краснодара» чемпионским: «Еще 6 туров, команды будут терять очки. Отрыв увеличится до 4 очков в случае победы «быков», но это ничего не гарантирует»
Вратарь СКА Заврагин подпишет контракт новичка с «Филадельфией» (Артур Хайруллин)
Анатолий Карпов: «Кризис в российских элитных шахматах глубокий. Но в течение трех-четырех лет мы можем вернуть утраченные позиции»