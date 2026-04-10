$77.8490.88

Вратарь СКА Заврагин подпишет контракт новичка с «Филадельфией» (Артур Хайруллин)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, голкипер СКА Егор Заврагин подпишет контракт новичка с «Филадельфией».

Вратарь СКА подпишет контракт новичка с «Филадельфией»
20-летний россиянин провел 12 матчей в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, отражая в среднем 91,9% бросков. В сезоне-2024/25 на его счету была 41 игра за СКА с учетом плей-офф.

«Филадельфия» выбрала Заврагина под общим 87-м номером на драфте НХЛ-2023.

