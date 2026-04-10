Экс-нападающий сборной России перестал работать с молодежью «Автомобилиста»

Бывший форвард «Детройта» и сборной России Павел Дацюк перестал работать с молодыми игроками «Автомобилиста».

В декабре 2024 года стало известно, что экс-хоккеист занимает должность куратора по развитию молодежи в клубе из Екатеринбурга.

– Вы по‑прежнему работаете с молодыми ребятами из системы «Автомобилиста»?

– Нет, больше не работаю. После того, как меня чуть‑чуть отодвинули, я ушел в свободное плавание.

Но все‑таки, думаю, надо возобновить эту работу, чаще приезжать в детские школы, проводить по возможности какие‑то мотивационные и обучающие занятия. Передавать опыт, мои личные ощущения, доносить это до юных игроков, которые, возможно, чего‑то добьются в хоккее.

– Не было мысли сделать видеошколу Павла Дацюка в интернете?

– Все‑таки важнее личное общение, когда ты смотришь в глаза ребятам. Когда я только начал заниматься этим, были большие амбиции, я думал, что начну записывать видеоролики. Но потом это быстро сошло на нет.

Важнее, когда ты учишь хоккеистов с глазу на глаз. Так можно больше рассказать и объяснить. Это правильнее, – сказал Дацюк.