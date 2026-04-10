Гендиректор «Салавата Юлаева»: КХЛ необходимы антимонопольные положения

Гендиректор «Салавата»: «КХЛ необходимы антимонопольные положения – наподобие тех, что в США. «Локомотив» обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов 🤭»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов пошутил о силе «Локомотива». Команды играют в серии второго раунда Кубка Гагарина, ярославцы впереди – 1-0.
«КХЛ необходимо ввести в регламент антимонопольные положения. Наподобие тех, что существуют в США. Там принята система норм, направленная на предотвращение монополизации рынков, защиту конкуренции и обеспечение баланса интересов участников рыночных отношений. Не должно быть в КХЛ команд без слабых мест. «Локомотив» обязан перераспределить свой кадровый ресурс в пользу конкурентов 🤭. P.S. С нами можно не перераспределяться. Просто верните нашего игрока 😂», – сказано в сообщении Баширова.
Флик о жалобе «Барсы» в УЕФА на судейство в игре с «Атлетико»: «Можно допустить одну ошибку, но не две. Это было несправедливо, и все так считают. Клуб нас поддерживает»
Депутат Милонов о поражении «Зенита»: «Парни к «Спартаку» привыкли относиться как к детям. У «Зенита» так много успехов, что нам не жалко. Не все время же спартаковцам оставаться в тени»
Ирина Роднина: «Не могу сказать, что в этом сезоне Тутберидзе чем-то сильно удивила»
