Гендиректор «Салавата Юлаева»: КХЛ необходимы антимонопольные положения

Гендиректор «Салавата»: «КХЛ необходимы антимонопольные положения – наподобие тех, что в США. «Локомотив» обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов 🤭»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов пошутил о силе «Локомотива». Команды играют в серии второго раунда Кубка Гагарина, ярославцы впереди – 1-0.

«КХЛ необходимо ввести в регламент антимонопольные положения. Наподобие тех, что существуют в США. Там принята система норм, направленная на предотвращение монополизации рынков, защиту конкуренции и обеспечение баланса интересов участников рыночных отношений. Не должно быть в КХЛ команд без слабых мест. «Локомотив» обязан перераспределить свой кадровый ресурс в пользу конкурентов 🤭. P.S. С нами можно не перераспределяться. Просто верните нашего игрока 😂», – сказано в сообщении Баширова.
